سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 28-7-2022 في مصر

يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر كرتونة البيض بشكل يومي، حرصًا منهم على شراء ما يحتاجون إليه من كميات تناسب احتياجات المنزل من البيض، إذ تحرص ربات البيوت على إعداد الكثير من وصفات الطعام التي تحتاج إلى البيض لإعدادها.

وتسعى بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر كرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 28 يوليو من عام 2022 في مصر، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ «الوطن»، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة خلال حديثه لـ «الوطن»، متحدثًا عن سعر كرتونة البيض اليوم، إنها شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار في السوق المصرية، وبدأ ذلك الاستقرار منذ مطلع الشهر الجاري.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر طبق البيض الأحمر يتراوح بين 65 و70 جنيهًا في المزرعة اليوم، ليصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا تقريبا، بينما جاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر طبق البيض الأبيض الذي يتضمن عدد 30 بيضة يتراوح بين 60 و65 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 67 و69 جنيهًا للكرتونة.

سعر البيض في الأسواق المحلية

ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن عدد 30 بيضة ليصل إلى 75 جنيهًا، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى قيمة 74 جنيهًا، بينما يرتفع متوسط سعر طبق البيض البلدي بسعر 80 جنيهًا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية.