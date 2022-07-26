الذهب يتراجع عالميا مع بدء اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

تراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمي، تزامنا مع عقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه، لبحث موقف أسعار الفائدة في غضون الـ48 ساعة الجارية، إذ تراجع المعدن الأصفر في ختام التعاملات المسائية، بنحو 0.17%، بنحو 3 دولارات، مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وبدأ الفيدرالي الأمريكي، اجتماع اليوم، لبحث موقف أسعار الفائدة، ومن المقرر أن يعلن البنك الأمريكي، موقف أسعار الفائدة غدا الأربعاء.

تراجعت أسعار الذهب

ووفقا لوكالة «بلومبرج»، تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات البورصات العالمية، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرا ببدء اجتماع الفيدرالي الأمريكي، لبحث موقف أسعار الفائدة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار الأمريكي، وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة.

وسجلت أسعار المعدن النفيس عالميا مساء اليوم، 1716.85 دولار للأوقية متراجعاً بمقدار 2.94 دولار أمريكي مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بعد أن تراجع بنسبة 0.17% عن مستويات الأسعار أمس الأثنين.

وبحسب «بلومبرج»، انخفضت أسعار العقود الفورية بالنسبة لأسعار الذهب بواقع 0.05% إلى 1.718.95 دولارا للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.11% لتسجل 1.717.10 دولارا للأوقية بعد أن استهل الدولار معاملات اليوم الثلاثاء على استقرار وتوازن واضح، ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار الذهب.

مؤشر الدولار الأمريكي

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسجل حوالي 107.11 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.58% تقريبا، وهو ما كان له تأثير سلبي علي الذهب خلال تداولات اليوم.

وفي سياق متصل قالت «بلومبرج»، إن العقود الآجلة للفضة ارتفعت بنسبة 1.06% لتسجل 18.523 دولارا للأوقية، في حين انخفضت العقود الفورية للبلاتينيوم بواقع 0.47% مسجلة 865.20 دولارا، في حين ارتفعت عقود البلاديوم بنحو 0.15% لتسجل 2.004 دولارا للأوقية.