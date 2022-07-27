الأولى على الثانوية الأزهرية: مكنتش متوقعة النتيجة وسجدت شكر لله

قالت الطالبة أميرة أسامة سعيد، الأولى على القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، إنه مع ظهور نتيجة الأوائل الخاصة بالثانوية الأزهرية، هاتف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، شقيقتها الكبرى، ثم طلب منها أن يتحدث مع «أميرة»، ليبلغها بحصولها على المركز الأول على القسم الأدبي: «كان إحساس ميتوصفش وأنا مكنتش متوقعة خالص».

«أميرة»: أول ما بلغني سجدت سجدة شكر

وأضافت «أميرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بعدما هاتفها شيخ الأزهر طلب منها أن يهاتف والدتها، وشكرها على الدعم الذي قدمته لها حتى نجحت في الحصول على المركز الأول والتفوق بالثانوية الأزهرية: «أول ما بلغني سجدت سجدة شكر، ومبسوطة أوي الحمد لله».

«أميرة»: لسه مقررتش حتى الآن الانتساب لأي كلية

واستطردت: «أنا لسه مقررتش لحد دلوقتي ادخل أنهي كلية ولكن إن شاء الله عايزة ادخل لغات وترجمة».

وبدأت عمليات بحث مكثفة منذ قليل، عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم العلمي، بالتزامن مع إعلان الأزهر عن إجراء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، مكالمات هاتفية مع أوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم، بعد حصولهم على المركز الأول في الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022.