مفاجأة.. أول الثانوية الأزهرية بالفيوم حصد الصدارة في الإعدادية

زغاريد هزت أرجاء منزل «الحسن فتحي إبراهيم»، الطالب الأول في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، بعد تلقيهم اتصال من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتهنئته بحصوله على 98.41% بمجموع 620 درجة في شعبة العلوم الإسلامية، حيث احتل ترتيب الأول على الثانوية الأزهرية 2022، كما بارك شيخ الأزهر لوالدته على تفوقه ونجاحه، حيث التف جميع أفراد الأسرة حوله وباركوا له، ليطمئنوا على نتيجة آخر العنقود ومستقبله.

كان الأول في الإعدادية أيضاً

وكشف «نجم الدين»، شقيق الأول على الثانوية الأزهرية 2022، عن مفاجأة قائلاً إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها شقيقه «الحسن» بين الأوائل، مؤكداً أنّه كان الأول على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وأضاف أنّ جميع أشقائه أيضاً متفوقون دراسياً، وخريجو كليات قمة، بينهم 3 خريجين من كلية الهندسة.

أشقاؤه خريجي كليات قمة

وقال «نجم الدين»، شقيق أول الثانوية الأزهرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «الحسن» هو أصغر أشقائه، وأكبرهم «ضياء الدين»، بكالوريوس هندسة مدني، و«ضياء الرحمن»، بكالوريوس هندسة مدني، و«أماني» بكالوريوس هندسة كهرباء، و«نجم الدين» طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، موضحاً أنّ شقيقه دائماً ما كان يحلم بالالتحاق بكلية الشريعة الإسلامية ليصبح داعية.

شيخ الأزهر بارك لوالدته

وأضاف أنّ شيخ الأزهر بارك لوالدته، موضحاً أنّ والده مدرس رياضيات على المعاش، ووالدته مدرسة رياضيات أيضاً، مؤكداً أنّ والديه كانوا حريصين على تحفيظهم القرآن الكريم، مؤكداً أنّه وشقيقه الحسن ختموا القرآن الكريم في سن صغيرة، وباقي أشقائه يحفظون أجزاء كثيرة من القرآن الكريم.

الحسن تفوق وربنا أكرمه

وأشار إلى أنّ شقيقه الحسن كان يذاكر كثيراً ويجتهد بشدة، وكان يشعر أنّه سيكون بين المتفوقين أو أوائل المحافظة ولكنه لن يكون الأول، وتفاجئ بإتصال شيخ الأزهر ومباركته له والتي أسعدته كثيراً.