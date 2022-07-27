3 معلومات عن «يوسف» أشهر بائع فريسكا.. ملحقش يفرح بمشروعه

توفى «يوسف السيد راضي»، الذي عرف بـ«أشهر بائع فريسكا» في الإسكندرية، الذي اعتاد الوقوف في منطقة «رشدي»، تحديداً شارع «سوريا»، وينتقل إلى إحدى قرى الساحل صيفاً، بعد العمل كبائع فريسكا، لمدة 18 سنة.

آخر ما كتب «يوسف»

وشارك «يوسف» افتتاح مشروعه الجديد بالساحل، مع أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهو عبارة عن عربة فريسكا متنقلة، بجملة «افتتاح مشروعي الجديد شاركني رأيك».

وقال شقيق المتوفي لـ«الوطن»، إن يوسف، بائع الفريسكا، كان عائداً في طريقه من العمل بعد افتتاحة لمشروع جديد في الساحل الشمالي، ولكن توفاه الله في حادث سير بطريق العلمين، تاركا زوجته، بعد زواج دام 3 سنوات.

ابن عم «جو»: كان يعاني مرضاً ما

وتوفى «يوسف» في حادث سير على طريق العلمين، وعلم إخوته بوفاتة بمكالمة من مستشفى الحمام، حيث لقى مصرعه في حادث سيارة، وقال «يوسف السيد»، ابن عم «جو»، أشهر بائع فريسكا في الإسكندرية، إن المتوفي كان يعاني من مرض ما، ولم يكن يريد أن يصرح عنه لأحد، رغم ذلك ظل يوسف يعمل ويشجع الشباب ويعطي طاقة، رغم ما يعانيه من آلام حتى آخر أيامه.