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محافظ كفر الشيخ ينعى «صياد البرلس» ويوفد مندوبا للعزاء

كتب:

خير الله فؤاد
02:54 م | الثلاثاء 26 يوليو 2022
ديوان عام محافظة كفر الشيخ

ديوان عام محافظة كفر الشيخ

 نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الصياد رمضان أحمد حسن الجمال، الذي توفى في حادث غرق منذ 7 أشهر.

وتابع نور الدين تشييع الآلاف من أبناء مدينة برج البرلس جثمان صياد غرق على متن مركب صيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، ودفن اليوم بمسقط رأسه بمقابر الأسرة بمدينة برج البرلس، حيث أوفد محافظ الإقليم، وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، لأداء واجب العزاء والمشاركة في تشييع جثمان الفقيد.

المحافظ يوجه الشكر لوزير الخارجية

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، المحافظ الشكر للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والأطقم المعاونة، وكافة الجهات المعنية، والصيادين وأبناء مدينة برج البرلس، المشاركين في نقل جثمان الصياد من قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، إلى مسقط رأسه بمدينة برج البرلس، وذلك من أجل دفن الجثمان بمقابر العائلة، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

تفاصيل غرق 6 صيادين

 وكان 6 صيادين غرقوا على متن مركب صيد من بينهم 4 أشقاء، وعُثر على 3 صيادين من بين الغرقى، حيث جري التنسيق بين الجهات المعنية ونقل الجثمان من مستشفى الشفاء بقطاع غزة، إلى مستشفى العريش بمحافظة جنوب سيناء، ليتم إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن الخاصة به، ليصل الجثمان اليوم لمدينة برج البرلس وشيع الجثمان وسط مشهد جنائزي مهيب.

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