تسليم 1152 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لأصحاب الهمم في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، عن تسليم عدد 1152 جهازا تعويضيا وسماعة طبية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين، ورفع المعاناة عنهم.

تحديد الحالات المُستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية

وأوضح السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، في بيان، أنه تم تحديد الحالات المُستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأُسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة.

شعبان: مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات ذوي الهمم.

وأشار «شعبان» إلي أن الدعم الكبير الذى تُقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى كفر الشيخ وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصةً العزب والنجوع، يأتي ضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تُقدمها على مستوى المحافظة.