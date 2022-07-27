تعرف على مفاجأة شركة تذكرتي في حفل آمال ماهر

تواصل شركة تذكرتي الكشف عن مفاجآتها بحفل الفنانة آمال ماهر، حيث أعلنت الشركة أن 10 أشخاص من الجمهور، لهم فرصة لقاء النجمة آمال ماهر، في حفلها المقبل بعد غدٍ الجمعة، في العلمين.

برومو تشويقي لحفل آمال ماهر

وكتبت شركة تذكرتي عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: «10 أشخاص هيقابلوا ويتصوروا مع النجمة آمال ماهر يوم الجمعة الجاية 29 / 7 في العلمين كل المطلوب إنك تتصور بتذكرتك وتنزلها في الكومنت أو على حسابك.. استعدوا لليلة خيالية»، واستخدمت الشركة الهاشتاج «#ملكة_ الغناء_العربي» و«#تذكرتي_آمال_ماهر».

وطرحت الفنانة آمال ماهر البرومو التشويقي لحفلها المرتقب بمدينة العلمين الجديدة، والمُقرر إحياؤه يوم الجمعة المُقبل، إذ يأتي ذلك بعد غيابها لمدة عامين تقريبًا عن جمهورها.

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر

وأعلنت شركة «تذكرتي» عن أسعار تذاكر حفل آمال ماهر، كما يلي:

- التذكرة البلاتينيوم، وسعرها يصل إلى 1500 جنيه.

- التذكرة السيلفر وسعرها يصل إلى 650 جنيهًا.

- التذكرة الجولد وسعرها 1000 جنيه.

كانت آمال ماهر قد كشفت تفاصيل حفلها الغنائي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا مبسوطة جدًا إني هقابل جمهوري في حفل العلمين الجديدة، وأحب أقولهم إنهم وحشوني جدًا، والحفلة دي بالنسبالي زي عودة الروح للجسد»، موضحة أنّها ستقدم أغاني جديدة خلال الحفل من ألبومها الجديد.

وأشارت إلى أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «حالة نادرة»، وهو يضم 12 أغنية جديدة، موضحة: «هطرحه قريب لسه الميعاد متحددش بالظبط، لكني هطرحه على شكل أغاني في أوقات مختلفة وليس في وقت واحد».