كوريا الشمالية تعترف رسميا باستقلال «دونيستك ولوجانسك».. وكييف ترد

لم يمر وقت طويل على اعتراف روسيا ومن بعدها الجمهورية السورية باستقلال جمهوريتي دونيستم ولجانسك الشعبيتن، التابعتين لإقليم الدونباس عن أوكرانيا، حتى انضمت إليهما كوريا الشمالية معترفة باستقلال الجمهوريتين، لتصبح الدولة الثالثة المعترفة رسميا بهم كجمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا، حسبما نشرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

أوكرانيا تقطع علاقاتها مع كوريا الشمالية

وفي أول تعليق لأوكرانيا على هذا الاعتراف، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، صباح اليوم، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، متسائلة عن كيف يتم الاعتراف رسميا بسيادة أراضي مازالت محتلة بشكل مؤقت من قبل القوات الروسية.

وخرج الرئيس الأوكراني في فيديو له منتقدا هذه الخطوة ومندداً لها قائلاً: «اليوم أعلن ممثلو هيكليات الاحتلال في دونيتسك، في إشارة إلى حاكمي الجمهورية المعترف بهم من قبل روسيت، أن كوريا الشمالية اعترفت بهم».

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيرد بقسوة على كل وجميع المستويات، وأن هذا الأمر لا يحتاج إلى تعليق من جانبنا، حسبما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

دنيستك ترحب بالعلاقات الرسمية مع كوريا الشمالية

في المقابل رحب دنيس بوشيلين زعيم جمهورية دونيتسك، عبر قناته الرسمية على «تليجرام» باعتراف كوريا الشمالية ببلاده، قائلاً إنه يأمل في وجود تعاون مثمر بين البلدين، كما أنه يأمل أيضا في زيادة التبادل التجاري مع كوريا الشمالية.

ولم تكتف كوريا الشمالية بالإعلان عن اعترافها رسمياً بالجمهورتين، حيث نشرت سفارة كوريا الشمالية في موسكو، صوراً على حسابها الرسمي على تطبيق «تليجرام»، يظهر خلالها السفير الكوري الشمالي سين هونغ شول وهو يقدم شهادة اعتراف بلاده بجمهورتي دونيستك ولوجانسك إلى مبعوثتها في روسيا أولغا ماكيفا.

كما أعلنت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، صباح اليوم، أن وزيرة خارجية البلاد تشوي سون هوي، أرسلت خطابين لنظيريها في المنطقتين أمس معترفة باستقلالهما.