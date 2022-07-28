مصرع سائق صدمته سيارة في بني سويف

لقي سائق مصرعه، صباح اليوم الخميس، في حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا، إثر اصطدام سيارة بشخص، ما أدى إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

واستقبلت مشرحة مستشفى سمسطا المركزي جثة لشخص يدعى أشرف نادي معوض، 47 سنة، ويقيم بمحافظة أسيوط، سائق، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي طلبت توقيع الكشف الطبي على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل

وشهدت محافظة بني سويف في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إصابة 4 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمياه ترعة الجيزاوية عند كوبري قرية الحمام التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.