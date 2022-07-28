3 معارض جديدة للكتاب في المحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تستعد وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لتنظيم سلسلة من معارض الكتاب المحلية، دعما لصناعة النشر، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير استراتيجيات والتوسع في إقامة معارض الكتاب في مختلف الأقاليم، بهدف نشر المعرفة والتنوير بين أبناء الوطن.

ودعا اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، إلى المشاركة في المعارض، خلال بيان صادر عن لجنة المعارض، عن تفاصيل المشاركة.

3 معارض محلية للكتاب

وذكر اتحاد الناشرين، أنه ورد إليه كتاب الهيئة العامة للكتاب، بخصوص إقامة عدد من المعارض المحلية، كالتالي:

1- معرض مرسى مطروح الأول للكتاب، خلال الفترة من 4 إلى 13 أغسطس 2022، بقيمة اشتراك مخفضة 5250 جنيها للبرجولة، بحد أقصى عدد 2 دور نشر في البرجولة الواحدة.

2- معرض رأس البر الثالث للكتاب، خلال الفترة من 20 إلى 29 أغسطس 2022، بقيمة اشتراك 9000 جنيه للبرجولة، بحد أقصى عدد 3 دور نشر في البرجولة الواحدة.

3- معرض المنصورة الثانى للكتاب، خلال الفترة من 19 إلى 28 أغسطس 2022، بقيمة اشتراك 9000 جنيه، بحد أقصى عدد 3 دور نشر في البرجولة الواحدة.

ويتم فتح باب الاشتراك في المعارض، بداية من يوم الأحد الموافق 31 يوليو الجاري، على أن تكون المشاركة بموجب خطاب عضوية الاتحاد موجه للهيئة العامة للكتاب.

معرض بورسعيد للكتاب

يذكر أن الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، تفتتح اليوم، معرض بورسعيد الخامس للكتاب، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على أن يستمر حتى 6 أغسطس المقبل، بجراج ديليسبس أمام مبني محافظة بورسعيد.

وتشارك في المعرض، 40 دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، فضلا عن مؤسسة دار المعارف، ودور النشر الخاصة.