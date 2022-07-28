بالأسماء.. إصابة 4 في تصادم سيارتي نقل بـ«صحراوي بني سويف» الغربي

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع أخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه القاهرة بعد كمين سمسطا، بدائرة محافظة بني سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

تصادم سيارتين نقل بصحراوي بني سويف الغربي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصام بين سيارة نقل ثقيل مع أخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه القاهره بعد كمين سمسطا بدائرة المحافظة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، حيث جرى التوجيه بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

سيارتا اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم مصطفى زياد عبد القوي، 22 سنة، سائق، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد القوي معتمد عبد القوي، 26 سنة، فلاح، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود صبحي فؤاد، 26 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالفك السفلي، ورمضان إبراهيم محمود، 30 سنة، عامل، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفي الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.