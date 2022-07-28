شروط وأوراق التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2022

بعد إعلان الأزهر الشريف موعد نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2022 يبدأ الطلاب الراغبين في التحويل من كليات الأزهر إلى الكليات العامة رحلة البحث عن التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2022، وذلك وفقا للشروط المحددة مسبقا، والأوراق المطلوبة من كل طالب، وفي هذا الصدد يرصد «الوطن» شروط التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2022 والأوراق المطلوبة، وطريقة التحويل.

شروط التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2022

وتفتح جامعة الأزهر باب التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2022 وفقا لعدة شروط:

موافقة عميدي الكليتين على تحويل الطالب من جامعة إلى أخرى.

أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب بالالتحاق بها.

دفع مصروفاته في الكلية التي قام بالتحويل إليها بعد الانتهاء من تقديم الأوراق.

أن يقر الطالب الذي أراد التحويل من كلية لأخرى، جاء دون ضغوط أو أسباب خارجة عن إرادته.

وأيضا من شروط التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2022 أن يقدم الطالب الملف الخاص به إلى شؤون الطلاب في الكلية الجديدة، أن يدفع الطالب كل المصروفات سواء انتظام أو انتساب، وتسليم الطالب كارنيه الكلية القديمة إلى إدارة شؤون الطلاب.

طريقة التحويل من كليات الأزهر إلى العام

وبشأن طريقة التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2022 فيجب على الطالب الراغب في التحويل من كلية على أخرى أن يرسل خطابا إلى الكلية التي يتواجد بها الطالب إلى الكلية التي يرغب بالالتحاق بها، وموافقة عميد الكلية على الطلب المقدم، والحصول على ملف خاص بالطالب من شؤون الطلاب.

الأوراق المطلوبة لإتمام التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2022

وحتى يتم الطالب عملية التحويل إلى الكلية التي يرغب بها عليه أن يقدم عدد من المستندات وهي:

خطاب موافقة من الكلية الأزهرية التي ينتسب إليها الطالب.

ملف الطالب الذي يضم شهادة الميلاد، شهادة نتيجة الثانوية الأزهرية، بيان درجات الطالب.

يتوجه الطالب إلى مكتب التنسيق، لإزالة المواد الدينية التي درسها في المرحلة الثانوية، والحصول على المجموع الاعتباري بعد المعادلة.

إذا كان الطالب استنفذ مرات الرسوب في كليات الأزهر، فيجب الحصول على مستند يفيد بهذا من الكلية.