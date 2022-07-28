سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 28-7-2022 في البنوك المصرية

ازدادت عمليات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الدرهم الإماراتي، من خلال محركات البحث على شبكة الإنترنت، حيث تحظى القيمة المالية للدرهم الإماراتي، باهتمام العاملين في دولة الإمارات العربية والمترددين عليها.

وتستعرض بوابة «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي، اليوم وذلك في عدد من البنوك العاملة في الأسواق المصرفية المصرية، الخاصة والحكومية، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها بشكل متواصل، وجاءت كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، 5.14 جنيه للشراء، ونحو 5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووفقًا للمعاملات المصرفية اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، في عدد من مواقع البنوك المصرية والخاصة، سجّل سعر البيع للدرهم الإماراتي 5.15 جنيه للبيع مقابل سعر 5.13 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري، وفي المصرف المتحد سجل سعر العملة العربية نحو 5.03 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وضمن المعاملات الخاصة ببنك قناة السويس، سجل الدرهم الإماراتي اليوم سعر 5.12 جنيه للبيع، في مقابل 5.16 جنيه للشراء، بينما سجل في بنك الإسكندرية 5.13 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع، كما سجلت العملة في بنك مصر 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ولازال سعر الريال السعودي، يشهد استقرارًا نسبيًا في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، حيث بلغ سعره في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفي البنك المركزي وفقًا لبداية التعاملات اليوم بـ 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بناء على ما أعلنه الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.