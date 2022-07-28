تعرف على الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية أدبي 2022

يبحث الكثير من طلاب الأزهر وأولياء الأمور عن الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية أدبي 2022، تزامنًا مع إعلان أسماء الأوائل، وتواصل الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، معهم هاتفيًا لتشجيعهم على مواصلة النجاح والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية ادبي 2022

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية أدبي 2022 وذلك قبل إعلان جامعة الأزهر موعد تنسيق الأزهر للعام الدراسي الجديد 2022- 2023.

وتُقسم الكليات وفقًا للتوزيع الجغرافي للطلاب، بحسب جامعة الأزهر، وفي السطور التالية نستعرض الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية أدبي 2022، طبقا للتوزيع الجغرافي في محافظات «القاهرة، القليوبية، السويس، الجيزة، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء»، كالآتي:

- أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام.

- الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام.

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

- كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية «رسم»، انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظام بمصروفات.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين القاهرة تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظام بمصروفات.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتساب.

- شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتساب.

- اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام.

كليات الصف الثالث الثانوي أدبي 2022

ومن الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية أدبي 2022، حسب التوزيع الجغرافي لمنطقة الوجه البحري بنين والتي تضم محافظات «المنوفية، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، مطروح كفر الشيخ، شمال سيناء، جنوب سيناء»:

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام.

- الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتظام.

- أصول الدين والدعوة بشبين الكوم تخصص عام انتظام.

- أصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتظام.

- أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة تخصص عام انتظام.

- أصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتظام.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتظام.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية بشبين الكوم شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظام.

- كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام.

- كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام.

- اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية رسم، انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظام بمصروفات.

- الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتظام.

- الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الاسلامية انتظام.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون انتظام.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتظام.

- الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين والدعوة بشين الكوم تخصص عام انتساب.

- أصول الدين والدعوة الزقازيق تخصص عام انتساب.

- أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين والدعوة طنطا تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية بشبين الكوم تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية المنصورة تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية الزقازيق تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظام بمصروفات.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغة العربية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتساب.

- الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة والقانون انتساب.

- الشريعة والقانون طنطا شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون انتساب.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة والقانون انتساب.

- الشريعة والقانون دمنهور شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- اللغة العربية الزقازيق شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- اللغة العربية بإيتاي البارود بحيرة شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظام.

- الدراسات السلمية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتظام.

- الدراسات السلمية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغة العربية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام.

الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية 2022 أدبي في الوجه القبلي

أما الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية أدبي 2022، طبقا للتوزيع الجغرافي لمنطقة الوجه القبلي بنين والتي تضم محافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحر الأحمر»، فتشمل:

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام.

- الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام.

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظام.

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام.

- اللغة العربية اسيوط تخصص عام انتظام.

- أصول الدين والدعوة اسيوط تخصص عام انتظام.

- كلية اللغة العربية بنين جرجا شعبة عامة انتظام.

- اللغة العربية أسيوط شعبة التاريخ والحضارة انتظام.

- اللغة العربية أسيوط شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظام.

- كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

- كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام.

- التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية رسم، انتظام.

- شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الاجنبية انتظام بمصروفات.

- الشريعة والقانون أسيوط شعبة الشريعة والقانون انتظام.

- الشريعة والقانون أسيوط شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات السلمية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتساب.

- أصول الدين والدعوة أسيوط تخصص عام انتساب.

- اللغة العربية أسيوط تخصص عام انتساب.

- كلية اللغة العربية بنين جرجا شعبة عامة انتساب

- التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتساب.

- التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الانجليزية انتظام بمصروفات.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة أصول الدين انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة اللغة العربية انتساب.

- الدراسات الإسلامية بنين اسوان شعبة أصول الدين انتساب.

- الدراسات الإسلامية بنين اسوان شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- الشريعة والقانون اسيوط شعبة الشريعة والقانون انتساب.

- الشريعة والقانون أسيوط شعبة الشريعة الإسلامية انتساب.

- اللغة العربية أسيوط شعبة التاريخ والحضارة انتساب.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة أصول الدين انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين قنا شعبة اللغة العربية انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين أسوان شعبة أصول الدين انتظام.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين أسوان شعبة الشريعة الإسلامية انتظام.

- كلية التربية بنين بأسيوط انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم اللغة اليابانية وآدابها انتظام.

- اللغات والترجمة القاهرة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الصينية انتظام.