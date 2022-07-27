درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27-7-2022 في مصر.. المحسوسة بالقاهرة 38

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، وكذلك حالة البحرين الأحمر والمتوسط.

وحذرت الأرصاد، في بيان صادر عنها، نشرته عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من ارتفاع في درجات الحرارة، بسبب عدة عناصر مختلفة من بينها الرطوبة المرتفعة منذ بداية فصل الصيف.

حالة الطقس الأربعاء

ومن المتوقع أن تشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة وطقس رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وأرجع خبراء هيئة الأرصاد، الشعور بارتفاع درجات الحرارة لاستمرار امتداد تأثير منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة، ووجود كتلة هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط تعمل على ارتفاع نسبة الرطوبة.

ونوهت الهيئة لوجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022، على معظم المدن والمحافظات، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

تصل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ 36 والمحسوسة 38 درجة.

تصل درجات الحرارة في السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى لـ 33 والمحسوسة 36، وجنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة.

وتصل درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد لـ 38 والمحسوسة 40 درجة، وأخيرا تصل في جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى لـ 42 والمحسوسة 43 درجة.