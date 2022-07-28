زادت عمليات البحث على شبكة الإنترنت، خلال الساعات الماضية، بشأن حقيقة زيادة المعاشات وضم فئات جديدة للدعم النقدي «تكافل وكرامة»، تزامنا مع توجيهات الدولة باتخاذ تدخلات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وهو ما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي مشيرة إلى 3 تدخلات لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

التضامن توضح حقيقة زيادة المعاشات وضم فئات جديدة لـ«تكافل وكرامة»

وحول حقيقة زيادة المعاشات وضم فئات جديدة للدعم النقدي تكافل وكرامة، أوضحت التضامن في بيان صادر عنها، أن أصحاب المعاشات ممن يتقاضون معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا تم استهدافهم ضمن الفئات التي يتم صرف مساعدات استثنائية لها، مشيرة إلى أن المساعدات الاستثنائية تصرف لـ 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن، فضلًا عن استهداف العاملين بالجهاز الإداري بالدولة أيضا ممن يتقاضون راتبًا شهريًا أقل من 2700 جنيه، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة.

المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر

ولفتت التضامن إلى استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن المساعدة الاستثنائية تستمر لمدة 6 أشهر بتكلفة مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال الستة أشهر، موضحة أن الصرف سيتم من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين.

ضم فئات جديدة للدعم النقدي تكافل وكرامة

وردا على تساؤلات بشأن حقيقة زيادة المعاشات وضم فئات جديدة للدعم النقدي تكافل وكرامة، أشارت التضامن أنه فيما يتعلق بالأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة»، وجه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، إلى 450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.1 مليون أسرة، ثم صدر قرار من رئيس الجمهورية أول أمس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» لتصل إلى 5 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 20 مليون مواطن، لافتة إلى أن تكلفة زيادة أعداد الأسر في الدعم النقدي ما يقرب من 5.4 مليار جنيه.

زيادة المعاشات يوليو المقبل 2023

وعن حقيقة زيادة المعاشات، نص قانون التأمينات الاجتماعية، على زيادة سنوية للمعاشات كما ورد في المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148، والتي نصا على التالي: «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام»، وبناء على ذلك يكون يوليو المقبل 2023 هو موعد زيادة المعاشات القادمة 2023.