يبدأ طلاب الثانوية الأزهرية في إجراءات التنسيق الخاصة بهم عقب إعلان النتيجة، إذ يتجه عددا منهم للالتحاق بالجامعات الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي، لكن هذا الأمر يتطلب حساب المجموع الاعتباري لاسيما وأن المجموع الإجمالي لطالب الصف الثالث الثانوي العام يختلف عن الأزهري، ويستعرض التقرير التالي كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي أو طريقة حساب مجموع الطالب الأزهري لكي يوازي أو يعادل مجموع طالب الثانوية العامة لتوحيد معايير الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية والخاصة التابعة للوزارة.

كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي

وتشمل كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي، 7 خطوات علما بأن مجموع مواد القسم العلمي في الثانوية الأزهرية، يبلغ 650 درجة، وتتضمن الخطوات التالية لحساب المجموع الاعتباري:

1- حساب درجات مواد الشرعي من المجموع، وهي 210 درجات، أولى خطوات كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي، إذ تشمل هذه المواد: الفقه = 40 درجة، قرآن = 40 درجة، حديث = 50 درجة، تفسير= 40 درجة، وتوحيد = 40 درجة.

2- بعد ذلك يتم حذف درجات مجموع مواد الشرعي «المواد الدينية» التي حصل عليها طالب الثانوية الأزهرية لحساب كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي، وفي حالة حصول الطالب على 550 درجة منها 150 درجة في المواد الشرعية، يتم حذف الأخيرة لصبح المجمع 400 درجة فقط.

3- أما الخطوة الثالثة لمعرفة كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي فتشمل إضافة درجات المستوى الرفيع، بحيث تم احتساب أعلى من 7.5 درجة فقط.

4- الخطوة الرابعة لحساب كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي عبارة عن عملية قسمة حاصل المجموع بعد اتباع الخطوات السابقة على 440 درجة.

5- بينما تشمل الخطوة الخامسة أن يتم ضرب حاصل العمليات السابقة في 100 لنحصل على النسبة المئوية.

6- ثم يأتي دور الخطوة السادسة وهو عملية ضرب حاصل العمليات السابقة في 410 «مجموع درجات الثانوية العامة» لمعرفة كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي.

7- وأخيرا تتناول الخطوة السابعة قسمة ناتج جميع العمليات السابقة على 100 لنحصل على المجموع النهائي بعد المعادلة وبالتالي يتم معرفة كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي.

مثال لحساب المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية 2022

ولو ضربنا مثالا على كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2022 علمي فإنه لو حصل طالب في القسم العلمي بالثانوية الأزهرية على 600 درجة منها 200 درجة في المواد الدينية بالإضافة إلى 12.5 في المستوى الرفيع فإن حساب المعادلة يكون كالتالي: 600-200+5=405÷440×100=92.045%×410÷100

=377.38 درجة تقريبا

وهو المجموع النهائي بعد المعادلة أو ما يسمى بالمجموع الاعتباري الذي يتحدد بناء عليه الكلية التي يمكن الالتحاق بها وفقا لتنسيق طلاب الثانوية العامة.