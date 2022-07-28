مدير إسعاف المنوفية: نتلقي 200 بلاغ يوميا والاستجابة في 8 دقائق

تعاقد مرفق الإسعاف بالمنوفية مع شركة راية القابضة الموجودة بمحافظة القاهرة لتسهيل عملية الاتصال بين الإسعاف والمواطنين، وقال الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، إن غرفة عمليات الإسعاف الكائنة في شبين الكوم كانت تستقبل عدد بلاغات يتراوح بين 75 و100 بلاغ في اليوم، وذلك قبل التعاقد مع نظام CRM، مؤكدا أنه جرى حل أغلب المشاكل التي كانت تعيق الاتصال لتقديم خدمة أسهل وأسرع للمواطن.

إسعاف المنوفية بعد التعاقد مع شركة راية

وتابع سعدية، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن مرفق الإسعاف المنوفية بات يستقبل بلاغات كثيرة بعد التعاقد، إذ وصل عدد البلاغات إلى 150 بلاغًا في المتوسط وقد يزيد إلى 200 بلاغ يوميًا، مشيرًا إلى أن المرفق يعتمد بشكل كبير على الإمكانيات الاتصالية لكي يسهل عملية نقل المريض، وهو ما حدث بالفعل منذ التعاقد مع الشركة التي أدت إلى وجود الكثير من الاستجابات خلال الفترة الماضية.

«سعدية» يوضح مدة تلقي البلاغات ووصول الإسعاف

وتابع مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، أن عملية تلقي البلاغات تتم من خلال قيام المبلغ بالاتصال مع غرفة تلقي المكالمات في شركة راية القابضة، ومن جانبها تأخذ الشركة بيانات المريض ومكان وجوده ثم تحويلها إلى غرفة عمليات مرفق الإسعاف بالمنوفية، في خلال دقيقة أو دقيقتين فقط، وبعد ذلك تتواصل غرفة العمليات مع سيارات الإسعاف لاسلكيًا، ويتم وصولها إلى مكان الشخص المتصل في ظرف 8 دقائق في المتوسط.