فتاة ومسن يتخلصان من حياتهما لمرورهما بأزمة نفسية بالشرقية

تخلصت فتاة في السابعة عشر من عمرها من حياتها بالانتحار شنقا داخل منزل أسرتها، بقرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على «خ. ع. م»، 17 سنة، جثة هامدة، ومشنوقة داخل غرفتها بمنزل أسرتها بقرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح.

حالة نفسية سيئة

وبسؤال أفراد أسرتها، ذكروا أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية، وبعد دخولها إلى غرفتها أمس فوجئوا بقيامها بشنق نفسها.

وحُرر المحضر اللازم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي منيا القمح العام تحت تصرف النيابة، والتي تباشر التحقيق، إذ أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة للتصريح بالدفن.

مسن يتخلص من حياته بديرب نجم

وأنهى رجل مسن حياته بتناول حبة الغلة السامة لمروره بأزمة نفسية بإحدى القرى التابعة لمركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على «ص . ع ا»، 65 سنة، متوفيا، بقرية بهنيا التابعة لمركز ديرب نجم.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المسن الراحل تناول حبة الغلال السامة بهدف التخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية.

وحُرر المحضر اللازم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة، والتي تباشر التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وإعداد تقرير بسبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.