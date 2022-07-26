محافظ الشرقية يفتتح ملتقى توظيف برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

افتتح الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الملتقى التوظيفي الأول، الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والمقام تحت شعار «من الحماية الي الإنتاج» بمشاركة 30 شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بنادي الربيع بمدينة الزقازيق.

المحافظ يشهد التقديم على الوظائف المتاحة

وتفقد محافظ الشرقية عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى، وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقي وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة، وتحقق لهم حياة كريمة.

فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته، وإمكانياته وخلق حياة كريمة له لتحسين مستوى معيشته، موجهًا الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

إطلاق المبادرة لمد مظلة الحماية المجتمعية

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة، والتي تهدف إلى مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته الدولة لتحقيق حياه افضل للمواطنين.

وشارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز، نائبا المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والأستاذ عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أحمد عبدالهادي وكيل مديرية القوي العاملة والدكتورة نشوى بلال مدير مشروع منظمة العمل الدولية، والأستاذ عيد محمود مسئول التدريب والتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية مستثمري منطقة بلبيس الصناعية.