 «من غير تليفون أرضي».. أرخص أسعار الإنترنت في مصر

لا يستطيع أي منزل الاستغناء عن استخدام الإنترنت حاليًا حتى جميع المحلات التجارية، والمطاعم المولات، تحتوي دائمًا على نظام إنترنت سريع، في إطار الخدمات التى تقدمها لرودها.

وتعاني شريحة كبيرة من المواطنين الذين ليس لديهم خطوط تليفونات أرضية، من مشاكل في الحصول على الإنترنت المنزلي بأسعار رخيصة، وهذا يرجع لعوامل مختلفة، مثل عدم توافر خطوط أرضية في بعض المناطق والاماكن السكنية، او ايقاف خدمات بعض الخطوط نظرًا للتغيرات التي تجريها الشركة المصرية للاتصالات، بتغير الخطوط لنظام الألياف الحديث، أو بسبب بعض الأعطال من السنترال، وهي عوامل قد نكون السبب في تأخر توصيل الإنترنت المنزلي.

وفى هذا السياق تقدم «الوطن» ضمن خدماتها المستمرة للقراء، أرخص أسعار الحصول على بدائل الإنترنت المنزلي الأرضي، من خلال الانترانت الهوائي لشركات المحمولة المختلفة العامة داخل مصر، «فودافون، وأورنج، واتصالات، وWE»، وهو نظام سريع ويغنيك بشكل كبير عن انتظار تركيب الخط الأرضي.

أسعار الإنترنت الهوائي بشركة فودافون

- باقة إنترنت 150 جنيه شهريًا بسعة 40 جيجا بايت.

- باقة إنترنت بسعر 300 جنيه شهريًا، بسعة 135 جيجا بايت.

- باقة إنترنت بسعر 500 جنيه شهريًا بسعة 250 جيجا بايت.

- باقة إنترنت بسعر 750 جنيهًا شهريًا، بسعة 375 جيجا بايت.

أسعار الباقات الإضافية للنت الهوائي من فودافون

- باقة إنترنت اضافية بسعة 1 جيجابايت، وذلك بسعر 20 جنيهًا.

- باقة إنترنت اضافية بسعة 3 جيجا بايت، وهي بسعر 50 جنيهًا.

أسعار إنترنت الهوائي بشركة WE

- باقة إنترنت بقيمة مالية 214 جنيهًا، بسعة 40 ألف ميجا بايت.

- باقة إنترنت بقيمة مالية 358 جنيهًا شهريًا، بسعة 90 ألأف ميجا بايت.

- باقة إنترنت بسعر 572 جنيهًا شهريًا، بسعة 150 ألف ميجا بايت.

- باقة إنترنت بمبلغ شهري 929 جنيهًا بسعة 250 ألف ميجا بايت.

يذكر أنَّ جميع هذة الأسعار شاملة كل الضرائب.

أسعار الإنترنت الهوائي بشركة أورنج

- باقة إنترنت بسعة 40 جيجا، مقابل 120 جنيهًا شهريًا.

- باقة إنترنت بسعة 70 جيجا، نظير قيمة مالية شهريًا 170 جنيهًا.

- باقة إنترنت بسعة 140 جيجا، وذلك 250 جنيه شهريًا.

- باقة إنترنت بسعة 240 جيجا، وذلك مقابل 400 جنيه شهريًا.

- باقة إنترنت بسعة 350 جيجا، وذلك مقابل مالي 500 جنيه شهريًا.

أسعار الإنترنت الهوائي بشركة اتصالات

- باقة إنترنت بسعة 28 جيجا، وذلك بسعر 150 جنيهًا.

- باقة إنترنت بسعة 50 جيجا، وذلك بقيمة مالية 250 جنيهًا.

- باقة إنترنت بسعة 85 جيجا، وذلك نظير مبلغ شهري 400 جنيه.