رئيس جامعة جنوب الوادي: «نوفر كل سبل الراحة للطلاب في اختبارات القدرات»

قال الدكتور بدوي الشحات بدوي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة استعدت لاختبارات القدرات منذ فترة بعيدة بمراعاة الإجراءات الاحترازية للطلاب وتوفير كل سبل الراحة لهم وأولياء أمورهم، موضحًا: «تجري اختبارات القدرات لدينا في بعض الكليات، هي التربية النوعية والتربية الرياضية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والتمريض».

إقبال الطلاب على اختبارات القدرات بالجامعة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «صباح الخير يا مصر يرصد إقبال الطلاب على اختيارات القدرات بجامعة جنوب الوادي»، حيث أشار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن فترة الاختبارات بدأت منذ السادس والعشرين من يوليو حتى السادس من أغسطس، حيث تبدأ الاختبارات بتسجيل الطالب بياناته في موقع الاختبارات الإلكترونية على شبكة المجلس الأعلى للجامعات ويتم الحصول على موعد محدد لإجراءات الاختبارات.

وأضاف: «يأتي الطالب للكلية المراد إجراء الاختبارات بها طبقا للموعد المحدد له من خلال تسجيله للبيانات بموقع المجلس الأعلى للجامعات، ويتم مراجعة هذه البيانات في مكاتب الكليات، حيث وفرت الجامعة 4 مكاتب في كل كلية و4 مكاتب أيضا لتوريد رسوم الاختبارات الإلكترونية».

الاستعدادات بدأت منذ 10 أيام

وقالت مسؤولة بالجامعة، إن الاستعدادات بدأت منذ أكثر من 10 أيام بعد توجيهات رئيس الجامعة والتعليمات من الوزارة، وبالفعل تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من خلال تعقيم المكاتب وأماكن الطلاب من مدرجات وطرقات، والبانرات الموجود بها التعليمات وتم طرحها على موقع الجامعة.