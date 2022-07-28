جامعة جنوب الوادي تنعى طالبا توفي من الفرحة بنجاحه وتخرجه

نعى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وأسرة الجامعة، بمزيد من الحزن والأسى، وفاة الطالب مبارك حسين سيد عبدالجليل، الطالب بالفرقه الرابعة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

ودعت أسرة جامعة جنوب الوادي في قنا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

الفرحة تحولت لحزن

وكانت قرية الجرفية في مركز قنا، شهدت وفاة طالب بعد سماعه خبر نجاحه بكلية العلوم، حيث تحولت الفرحة إلى حزن.

واستقبلت مستشفى قنا الجامعي مبارك حسين سيد عبدالجليل، مقيم بقرية الجرفية في قنا، والمقيد بالفرقة الرابعة كلية العلوم جامعة جنوب الوادي، مصابا بأزمة قلبية.

وبحسب أسرة الطالب، فإن «مبارك» توفى فور سماعه خبر نجاحه، حيث انتابته فرحة شديدة حتى أمسك قلبه، ثم توجهت أسرته به إلى مستشفى الجامعة بقنا، وهناك توفى أثناء توقيع الكشف عليه.

وسيطرت حالة من الحزن بين أفراد أسرة الطالب خاصة والقرية بصفة عامة، بعد وفاة الطالب، خاصة أنه يتمتع بسيرة طيبة وحسن الخلق.

تشييع الجنازة

وشيع المئات من أهالي القرية، جثمان الطالب، وتم دفنه في مقابر العائلة بزمام القرية، وفتحت العائلة ديوانها لاستقبال المعزين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وأعلن عدد من كليات جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا نتائج الطلاب في الفرق التي انتهى بها تصحيح المواد، ورُفعت النتائج أولا باول، ومنها نتاىج كلية علوم الملحق بها الطالب المتوفى.