رئيس جامعة جنوب الوادي يهنئ أسقف قنا بعيد القيامة المجيد

قدم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي التهنئة للاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك خلال زيارته لمطرانية الاقباط بمدينة قنا.

رئيس جنوب الوادي يزور الأنبا شاروبيم

وكان فى استقبال رئيس جامعة جنوب الوادي نيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها والقمص دانيال السريانى وكيل المطرانية والقمص رويس نصر سكرتير المطرانية وعدد من رجال الدين المسيحى.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعادل أحمد مصطفى امين عام الجامعة.

غرباوي: أواصر المحبة تجمع عنصرى الأمة

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على أواصر المحبة بين شعب مصر وعلاقات الاخوة التى تجمع بين عنصرى الأمة والتى تتجسد دائما فى المواقف الوطنية التى مرت بها مصر عبر العصور والتحديات، التى أكدت ترابط الشعب مسلمين واقباط فى بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه أعرب نيافة الانبا شاروبيم، عن امتنانه بهذه الزيارة التى تعكس روح المحبة والاخاء والعلاقات الوثيقة التى تربط المسلمين والاقباط، مشيدا بدور جامعة جنوب الوادى وقياداتها فى بناء شخصية الطلاب بالمعرفة والثقافة ونشر قيم التسامح والمحبة وتخريج منتج متميز علميا وأخلاقيا لقيادة التنمية وبناء الوطن.