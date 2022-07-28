شروط الحصول على المنحة الرئاسية الاستثنائية.. اعرف التفاصيل

تزايدت عمليات البحث عبر المواقع المختلفة، على مدار الساعات القليلة الماضية، عن المنحة الرئاسية الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل على تخطي تلك الأزمة، على أن يتم صرف المساعدات الاستثنائية تلك لـ9.1 مليون أسرة.

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، شروط الحصول على المنحة الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفئات الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ القرار، التي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على المنحة الاستثنائية للفئات الأكثر احتياجا

- أصحاب المعاشات: يتم منح المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشاً أقل من 2500 جنيه.

- الموظفون العاملون في الدولة: تصرف المنحة أيضا للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ممن يتقاضون أقل من 2700 جنيه شهريا.

تفاصيل صرف المنحة الرئاسية الاستثنائية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، أن تلك المنحة الرئاسية الاستثنائية، سيتم صرفها للفئات الأكثر احتياجا لمدة 6 أشهر بتكلفة تصل إلى مليار جنيه شهريًا أي ما يعادل 6 مليارات جنيه خلال الـ6 أشهر.

وعن طريقة صرف المنحة الاستثائية، أوضحت وزارة التضامن أنه من المقرر صرفها عن طريق بطاقات ميزة أو بطاقات التموين، فضلًا عن إضافة مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا إلى منظومة المعاشات، وبالنسبة لزيادة المعاشات، فتزيد في موعدها السنوي في شهر يونيو من عام 2023.