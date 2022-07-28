خروج الفنان محمد إبراهيم يسري من المستشفى.. وموعد مزاولة نشاطه الفني

حالة من القلق انتابت جمهور الفنان محمد إبراهيم يسري، بعد إجرائه عملية جراحية في القلب بشكل مفاجئ، خاصة أنه لم يكن لديه أعراض قبل دخوله العمليات سوى الشعور ببعض الإرهاق بسبب التصوير، وعدم حصوله على الراحة.

شقيقة محمد إبراهيم يسري تكشف تفاصيل حالته الصحية

وأعلنت شقيقته خروج الفنان محمد إبراهيم يسري من المستشفى أمس بعد التعافي، على أن يكمل مرحلة العلاج بمنزله ويعود مرة أخرى لمزاولة المهنة وتصوير أعماله الفنية.

وقالت هنا يسري، شقيقة الفنان محمد يسري لـ«الوطن»: «بشكر كل الجمهور على الدعوات والحب الذي وصل إلى شقيقي في محنته، وبفضل الله ثم دعواتكم، خرج من المستشفى وسوف يعود لجمهوره خلال يومين».

وأكدت أن شقيقها محمد يسري، خرج من المستشفى، بعدما شهدت حالته الصحية تحسنًا كبيرًا، وبالتالي سمح له الطبيب المعالج بمغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل.

أزمة صحية لـ محمد يسري

وتعرض الفنان الشاب محمد يسري، نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، لـ أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت شقيقته هنا يسري، عبر خاصية ستوري بحسابها على موقع انستجرام، عن إصابته بجلطة حادة في القلب.

شكوى محمد يسري من القلب

واشتكى الفنان محمد يسري من بعض الإجهاد البسيط، ولكن زاد الأمر مما تطلب ذهابه إلى المستشفى، وأمر الأطباء بدخوله إلى غرفة العمليات على الفور، وخضع لعملية قسطرة في القلب لتذويب الجلطة والتخلص منها، وتركيب دعامات، مشيرة إلى أن حالته مستقرة لحد كبير.