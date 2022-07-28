توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2022 لجميع المواد

يهتم كثير من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2022، حيث أنها تختلف بين شعب العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية، خاصة وأنّه يتبقى من الزمن ساعات قليلة على الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 في مؤتمر صحفي.

وتصدرت توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2022 العبارات الاكثر بحثًا عبر جوجل، وتعرض «الوطن» في السطور التالية توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2022 في جميع المواد لطلاب القسم العلمي.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2022

وحول توزيع درجات الثانوية الأزهرية علمي 2022 فإن المجموع الكلي للشعبة العلمية 650 درجة موزعة على المواد الشرعية والعربية والثقافية، حيث تبلغ درجات القرآن الكريم 40 درجة موزعة كالآتي 30 درجة تحريري و10 درجات شفوي، ثم يأتي بعد ذلك الفقه 40 درجة، والتفسير 40 درجة، والتوحيد 40 درجة، درجات الحديث تحريري 40 بالإضافة إلى 10 درجات شفوي ويكون المجموع 50 درجة، ويكون إجمالي درجات العلوم الشرعية 210 درجات.

ويأتي توزيع المواد العربية كالتالي: بداية من مادة النحو 40 درجة، ثم الصرف 40 درجة، والبلاغة 40 درجة، والأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة، حيث يكون إجمالي درجات المواد العربية 160 درجة.

توزيع درجات المواد العلمية

وبعد ذلك يكون توزيع درجات المواد الثقافية للشعبة العلمية بداية من اللغة الأجنبية 40 درجة، والجبر والهندسة الفراغية 15 درجة، والتفاضل والتكامل 15 درجة، والرياضيات التطبيقية الاستاتيكا 15 والديناميكا 15 والنهاية العظمى لمادة الرياضيات 60 درجة، والفيزياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والأحياء 60 درجة، بإجمالي 280 درجة للمواد الثقافية والعلمية.

إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

ويعقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مؤتمر صحفي اليوم بمقر مشيخة الأزهر، يتم خلاله إعلان نسب النجاح وأسماء العشرة الأوائل في الشعب العلمية والأدبية والإسلامية وبعدها يتم ظهور النتيجة فورا عبر موقع الأزهر الشريف للنتائج، وسوف يتمكن جميع الطلاب من معرفتها.