تفاصيل تكريم الطالبة المثالية وتوجيه المكتبات بـ«تعليم جنوب سيناء»

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدارس المحافظة مليئة بالطلاب المتميزين في شتى المجالات، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجَّه بتشجيع ورعاية المتميزين الطلاب والطالبات.

وتابع أنه يكرِّم الفائزين في مسابقات على المستويين المحلي أو على مستوى الجمهورية، مشيدا بما حققه طلاب جنوب سيناء من مراكز على مستوى الجمهورية في كل المسابقات، بالإضافة إلى المعلمين الذين حصلوا على مراكز متقدمة.

الطالبة المثالية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن الطالبة نورا زكي العفيفي فازت بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية والأولى على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه جرى تكريم الطالبة اليوم بحضور المهندس عبد السميع أبو العلا عبد الجيد رئيس مجلس أمناء وآباء طور سيناء، وزكي العفيفي ولي أمر الطالبة وإبراهيم نايل عضو مجلس أمناء طور سيناء.

وأشاد عقل بالطالبة نورا والمركز المتميز الذي حصلت عليه في مسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الطالبة تمثل نموذجا متميزا لطلاب وطالبات المحافظة.

تكريم توجيه المكتبات

في نفس السياق كرم محمد عقل لبنة نايل موجه عام المكتبات بالمديرية وذلك لحصول توجيه المكتبات على المركز الثاني جمهوري في مسابقة «المكتبات النموذجية» بمكتبة مدرسة أبورديس الثانوية التابعة لإدارة أبورديس والمركز الثالث جمهوري بمكتبة مدرسة «نجيب محفوظ الابتدائية» التابعة لإدارة طور سيناء.

أشاد وكيل الوزارة بتوجيه المكتبات على مستوى المديرية والإدارة وأخصائيين، مضيفا أن دور أنشطة المكتبات من أهم ركائز بناء شخصية الطالب، مثمنا في الوقت نفسه كل الجهود المبذولة في الميدان خاصة تلك التي كانت وراء حصول تعليم جنوب سيناء ممثلا بحصول توجيه المكتبات على مراكز جمهورية، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من الإنجازات المشرفة.