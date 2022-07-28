تفاصيل زيادة المعاشات لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن

يبحث كثير من أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش عن تفاصيل زيادة المعاشات، تزامنا مع طرح العديد من التداخلات الرئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وصرف مساعدات استثنائية لأصحاب المعاشات من الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا، لمدة 6 أشهر.

صرف زيادة معاشات 2023.. العام المقبل

وعن تفاصيل زيادة المعاشات، قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات صحفية، إنه تم صرف زيادة معاشات 2022، في شهر أبريل الماضي بدلا من صرفها في يوليو 2022، مشيرا إلى أنّ هذا القرار كان استثنائيا، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين نتيجة لما شهده العالم من أحداث وتبعات، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه في العام المقبل سيتم صرف زيادة المعاشات في موعدها من شهر يوليو 2023.

زيادة المعاشات في قانون التأمينات

وحول تفاصيل زيادة المعاشات، نص قانون المعاشات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على زيادة سنوية للمعاشات، حيث نصت المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148، على أن «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، كما نصت على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام»، وبناء على تكون زيادة المعاشات في يوليو المقبل 2023.

تطور زيادة المعاشات

وشهد الحد الأدنى لقيمة المعاشات، تطورا منذ عام 2014، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات 450 في عام 2014-2015، ثم تطور إلى 500 جنيه في عام 2016-2017، ثم زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 750 جنيها عام 2018، حتى وصل إلى 900 جنيه عام 2019.