الأرصاد تحذّر من تجاوز الحرارة حاجز 46 درجة: الجو هيفضل كده للأسبوع الجاي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ ارتفاع درجات الحرارة سيظل مستمرا حتى نهاية الأسبوع المقبل، متوقعة أن تكسر درجات الحرارة حاجز 46 درجة مئوية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ ارتفاعات درجات الحرارة ونسب الرطوبة مستمر، نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي، إضافة إلى استمرار تكون الكتل الهوائية على سطح البحر المتوسط، حتى الأسبوع المقبل.

حالة الطقس

وأوضحت غانم لـ«الوطن»، حالة الطقس، إذ يكون رطبا وشديد الحرارة خلال ساعات النهار، بداية من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وصولاً إلى شمال وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وخلال ساعات المساء يسود طقس لطيف ومعتدل على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة الخميس 28 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- محافظات شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 29 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية الشرقية والغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 46.

درجات الحرارة السبت 30 يوليو 2022

- القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.