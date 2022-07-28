ضبط 1579 قضية حجب سلع ومخزن منتجات غذائية دون ترخيص

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1579 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 42 قضية سجائر

كما أسفرت جهود الحملات، عن رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 42 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 39967 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، منها قضية حجب بإجمالي مضبوطات 1559 عبوة سجائر، وضبط 21 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ104٫100 طن قمح محلي.

وأسفرت جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، عن ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت «57 قطعة صوتية، 107 قطع ضوئية، و198 ملصقا».

كما أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، و22 قضية في مجال الأمن العام، و1060 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 252 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة وتزوير المستندات.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ودون مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين، كما عثر داخل المخزن المشار إليه على 1886 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع، و130 كيلو جرام أرز وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.