القبض على 4 متهمين بابتزاز السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبي جرائم التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ضبط 3 متهمين أحدهم مسجل خطر في سوهاج ابتز سيدة بصورة خاصة عبر حسابها على مواقع «فيس بوك»، بالإضافة إلى ضبط آخر ارتكب نفس الجريمة مع سيدة بالاسكندرية.

بلاغات من بعض السيدات

وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن لكشف ملابسات عدة بلاغات من بعض السيدات بتضررهن من اضطلاع مُستخدمى بعض الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بإرسال رسائل لـ حساباتهم الشخصية مصحوبة بصور شخصية لهم وعبارات تتضمن ابتزازهن مقابل عدم التشهير بسمعتهن بنشر تلك الصور.

تحديد المتهمين

وتوصلت التحريات من خلال استخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد بعض مُرتكبي تلك الوقائع وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، لقيامه بإرسال رسائل للهاتف الخاص بإحدى السيدات مقيمة بمحافظة سوهاج تضم صورًا شخصية لها وعبارات تثبت جريمة الابتزاز.

ابتزاز السيدات

كما ضُبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا لقيامه بابتزاز عددًا من السيدات والنصب عليهم من خلال إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي والتحصل منهم على صور خاصة لهم ومبالغ مالية وتم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الشخصى لإحدى السيدات مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.