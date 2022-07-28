إعدام صياد وتغريمه مليون جنيه لاتهامه بقتل نجلي شقيقه في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لصياد، وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه بقتل نجلي شقيقه في قرية دمرو بمركز سيدي سالم، بسبب خلافات على الإرث، وذلك بعد حكمها السابق بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي، كما قضت بالسجن 3 سنوات لنجله.

أحداث القضية

وكان المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ والدائرة الثانية، قرر الجلسة الماضية بالقضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدى سالم والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلى كفر الشيخ، والتي عقدت الشهر الماضي، تأجيل نظر جلسات محاكمة أب ونجله وذلك عما أُسند إليهما بقتل نجلي شقيق الأول بسبب خلافات على الإرث.

يذكر أن المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كلا من المدعو «م .ع»، 47 عاما، صياد، وابنه «أ. م»، 19 عاماً، طالباً، لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما في يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدى سالم قتلا المجني عليهما نجلي شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

خلافات الإرث

وجاء في أمر إحالتهما لمحكمة جنايات كفر الشيخ أن كلا المتهمين انتقلا إلى حيث أيقنا سلفا تواجدهما بداخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح الناري المرخص له «بندقيته الخرطوش»، وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه، وتوجه صوب المجنى عليهما، وأطلق الأول في مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجني عليهما، فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.