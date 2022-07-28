اليوم.. النطق بالحكم على صياد قتل نجلي شقيقه في كفر الشيخ

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وأمير جورجي المطيعي، ومحمد عبد الشافي محمد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب، اليوم الخميس جلسة النطق بالحكم، على صياد لاتهامه بقتل نجلي شقيقه في قرية دمرو بمركز سيدي سالم لخلافات على الإرث، وذلك بعد حكمها بإحالة أوراق الصياد لفضيلة المفتي.

أحداث القضية

وكان المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ والدائرة الثانية، قد قرر الجلسة الماضية بالقضية رقم 38748 لعام 2021 جنايات سيدى سالم والمقيدة برقم 3862 لعام 2021 كلى كفر الشيخ، والتي عقدت الشهر الماضي تأجيل نظر جلسات محاكمة أب ونجله وذلك عما أُسند إليهما بقتل نجلى شقيقه بسبب خلافات على الإرث بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم لجلسة اليوم السبت، لاستكمال المرافعة.

إحالة الدعوى

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال كلا من المدعو «م .ع»، 47 عاما، ويعمل صيادا، والمدعو «أ. م»، 19 عاماً، طالباً، لمحكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لأنهما في يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدى سالم قتلا المجنى عليهما نجلى شقيق الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث.

وجاء في أمر إحالتهما لمحكمة جنايات كفر الشيخ أن كلا المتهمين انتقلا إلى حيث أيقنا سلفا تواجدهما بداخل المزرعة السمكية المقامة على الأرض إرثهم جميعا، وتقدم المتهم الأول تجاههم مشهرا السلاح الناري المرخص له «بندقيته الخرطوش» وأخرج له المتهم الثاني الذخيرة التي ذخر به سلاحه وتوجه صوب المجنى عليهما وأطلق الأول في مواجهتهما خمسة أعيرة نارية أصابت المجنى عليهما فأحدثت بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدا من وراء ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن كلا المتهمين استعرضا القوة والتهديد قبل المجنى عليه «أ .ع»، وذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى به وبممتلكاته وفرض السطوة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر وتكدير أمنه وسكينته. وقد وقعت بناء على تلك الجريمة وتلتها جرائم أخرى.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهم الثاني قد حاز سلاحا ناريا مصقولا «بندقية خرطوش» بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كذا حيازة ذخيرة «12 طلقة خرطوش» مما تستعملا على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخص لهما حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحدثا عمدا إصابة المجنى عليه «أ. ع»، ذلك حال تدخله لردع التعدي على نجليه المجنى عليهما سالفي الذكر فكال له المتهم ضربة على رأسه باستخدام فأس تحصل عليها من محيط الواقعة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، كذا إحراز أداة "فأس" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني وبدون مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.