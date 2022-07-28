التحفظ على ربة منزل ألقت رضيعها في منزل مهجور للتخلص منه بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحجز ربة منزل، لاتهامها بإلقاء طفلها الرضيع، وعمره عامان وشهران، في منزل مهجور تحت الإنشاء بشبين القناطر.

وعثر على الرضيع صاحب سوبر ماركت، وأبلغ أجهزة الأمن، وتبين أن ربة منزل من قرية كفر إبراش في مركز مشتول السوق بمحافظة القليوبية اعتادت التسول بابنها المعثور عليه، وتخلصت منه بسبب خلافات بينها وبين زوجها الذي يرفض بقاء الطفل معه، لأنه من علاقة غير شرعية لها قبل الزواج من زوجها الذي هي علي ذمته الآن، وكان الطفل منسوبا له بدون تسجيل في السجل المدني.

وكشفت التحقيقات التي أجريت مع الأم، أن الطفل اسمه «مالك»، وأنها حملت به من علاقة غير شرعية من والده قبل الزواج بها، ويدعى «ع خ ع»، سائق، وكان يكره الولد بسبب هذه العلاقة رغم زواجهما رسميا بعد ذلك، ولكنه لم يسجله في الأحوال المدنية باسمه، رغم أن العلاقة الزوجية بينهما قائمة حتى الآن.

أقوال المتهمة في التحقيقات

وقالت المتهمة في التحقيقات، إن والد الطفل أثار الخلافات في الفترة الأخيرة، وشكك في نسب الطفل له، وشك في سلوكها، ما دفعها للاتفاق معه علي التخلص منه، فقامت بتركه بمكان العثور عليه وفرت هاربة.

وقررت جهات التحقيق إيداع الطفل دار رعاية لحين الانتهاء من التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل العثور على طفل بشبين القناطر

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على طفل، عمره سنتان وشهران، ملقى في أحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة مساكن المرور في شبين القناطر، وتبين أن والدته تخلصت منه، وأنه يدعى «مالك»، وخاله وخالته تواصلا مع صاحب سوبر ماركت عثر على الطفل واحتفظ به وأخبراه بتفاصيل تخلص والدته منه بسبب أنه من علاقة غير شرعية للأم مع زوجها، قبل الزواج الرسمي، وأنه يشك في نسب الطفل وطلب عدم إقامته معه، أو نسبه رسميا له، فتخلصت منه، وذكرا أنهم من محافظة الشرقية.

وتبين من التحريات أن الطفل يدعى «مالك»، ووالدته تقوم بالتسول وتضع جبيرة جبس على يده لاستجداء المارة في الشوارع، وأن عمره سنتان وشهران، ويعاني من قلة الحركة، ما تسبب في عدم قدرته على المشي حتى الآن، ووالده يعمل سائقا على خط مشتول شبين القناطر، وأنه وحيد والدته، وله 4 أشقاء من الأب، والولد ليس مسجلا في السجل المدني وليس له شهادة ميلاد، ووالده دائم الشك في نسبه بسبب إقامته علاقة غير شرعية مع الأم قبل الزواج الرسمي، وأن الأسرة من منطقة كفر ابراش في مشتول السوق في محافظة الشرقية.