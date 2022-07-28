أرخص 4 مصايف لراغبي قضاء العطلة الصيفية.. بأسعار أقل من 1000 جنيه

بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ومع اقتراب ظهور النتيجة الخاصة بهم، يستعد الكثير من الراغبين في قضاء عطلة صيفية مميزة للبحث عن أرخص المصايف التي يمكن السفر إليها، حتى يستطيعون قضاء عطلتهم الصيفية بأقل سعر ممكن، ويتم تحديد أسعار تلك المصايف بناء على الخدمات المتوفرة في تلك الأماكن.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، ونقدم من خلال هذا التقرير للمواطنين أرخص 4 مصايف يمكن السفر إليها لقضاء عطلة صيفية مميزة في هذا الصيف من عام 2022، ورصدت «الوطن» متوسط سعر الفرد في اليوم الواحد في أرخص المصايف في مصر، والتي جاءت كالتالي:

1- الإسكندرية

تعد محافظة الإسكندرية من أكثر الأماكن التي يلجأ لها الرغبون في قضاء عطلة صيفية بأسعار رمزية وغير مكلفة، ويصل متوسط سعر إيجار الشقة المطلة على البحر في اليوم الواحد 500 جنيه، بينما يوجد شقق أخرى غير مطلة على البحر يصل سعر إيجار اليوم الواحد فيها إلى 300 جنيه.

2- مرسى مطروح

وتتميز مدينة مرسى مطروح بأنها تناسب جميع الطبقات المختلفة، فمن الممكن أن يجد محدوي الدخل شقق للإيجار تبدأ من 200 جنيه في اليوم وتصل حتى 400 للشقق غير المطلة على البحر، والتي يحتاج الذهاب إلى الشاطئ منها إلى استقلال وسيلة مواصلات، بينما يصل متوسط سعر الشقق المطلة على البحر بين 700 و1000 جنيه، ويتم تحديدها وفق مساحة الشقة، ومدى الخدمات المتوفرة بها.

3- بلطيم

وتعد بلطيم من أكثر المناطق التي تكتظ بالمصيفين عندما يأتي فصل الصيف، وبالنسبة لأسعار الغقامة في اليوم الواحد في بلطيم، فتتميز بأنها رمزية بشكل كبير، فهناك أماكن يبدأ إيجارها من 50 جنيها في اليوم الواحد، وتزيد عن ذلك حتى تصل إلى 250 جنيها للشقق غير المطلة على البحر، أما بالنسبة للمطلة على البحر، فتبدأ من 300 وتصل حتى 600 جنيها في اليوم الواحد.

4- جمصة وراس البر

ويحرص الكثير من الراغبين في قضاء عطلة صيفية على السفر إلى جمصة وراس البر كل عام، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار المصايف الأخرى، فبالنسبة لسعر إيجار الشقة في اليوم الواحد بالشقق غير المطلة على البحر فتبدأ من 100 جنيه، وتصل حتى 350 جنيها حسب مساحة الشقة، أما بالنسبة للشقق المطلة على البحر، فيبدأ سعر الشقة من 350 جنيها وحتى 600 جنيه.