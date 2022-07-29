درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-7-2022 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا حول درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقع، اليوم الجمعة، الموافق 29 يوليو، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود ارتفاع درجات الحرارة، لهذا وجه خبراء الأرصاد تحذيرًا للمواطنين بتجنب التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم الجمعة، قال خبراء الأرصاد، إنَّه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وأيضا جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الغربية والشرقية، بينما يصبح الطقس معتدل الحرارة ليلًا، وذلك على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين يصبح مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، التي جاءت كما يلي:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 33 - 25

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 35 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 30 - 22

السلوم 32 - 24

سيوة 38 - 22

بورسعيد 32 - 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 36 - 25

الإسماعيلية 37 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 330 - 25

رأس سدر 33 - 26

نخل 38 - 160

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 33 - 19

الطور 36 - 24

شرم الشيخ 38 - 27

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 36 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 40 - 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41 - 25

الأقصر 42 - 26

أسوان 43 - 28

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42 - 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36 - 27

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 26