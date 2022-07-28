28 لجنة لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالجيزة.. تستقبل 13894 طالبا

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، في جميع النوعيات والتخصصات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» -الفصل الدراسى الثاني «الدور الثاني» للعام الدراسي 2021-2022-، بدءا من يوم السبت المقبل، حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس المقبل، طبقًا للجداول المعتمدة، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

أوضح سلومة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية، بلغ 13894 طالبا وطالبة، بمختلف النوعيات والتخصصات: «5508 صناعي - 619 زراعي - 6786 تجاري - 981 فندقي» موزعين على 28 لجنة، لافتا إلى التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة.

27 استراحة على مستوى الإدارات

أشار مدير مديرية تعليم الجيزة، إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان، والعمل على حلها فورًا، مشيرا إلى أنه تم تخصص 27 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة، بعدد 13 إدارة تعليمية، منها 14 استراحة مخصصة للرجال، و13 استراحة للسيدات، مخصص لها عدد 706 أسرة كاملة التجهيزات، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات، حيث تم توفير عاملين «خدمات معاونة» لكل استراحة، للعمل على التطهير والتعقيم، مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد سلومة، على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها فورا، منبها على مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة توافر الرعاية الكاملة، مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب، مع إتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، من تعقيم وتطهير المدارس، وتنظيف دورات المياة يوميًا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.