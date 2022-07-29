حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يهتم الكثير من محبي علم الفلك بمتابعة الحظ اليومي الخاص بهم بشكل يومي ومستمر، حتى يتمكنوا من توقع ما سيحدث في يومهم من أحداث، سواء كانت تلك الأحداث جيدة او غير جيدة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير حظك اليوم للأبراج المختلفة على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 29-7-2022 على الصعيد المهني

يميل اليوم مولود برج الحمل للاستمتاع بحياته الاجتماعية ويتبعه الكثيرون ويثبت نفسه في كل عمل يقوم به.

حظك اليوم برج الحمل 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يعدك اليوم أن تعيش الحياة كما تتمنى وتنعم بالسعادة مع من تحب.

حظك اليوم برج الثور 29-7-2022 على الصعيد المهني

يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متقلبا في علاقاتك.. القمر الجديد في مربع برجك.

حظك اليوم برج الثور 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تشتد حساسيتك وعليك أن تأخذ الأمور ببساطة.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-7-2022 على الصعيد المهني

تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك.. فالقمر الجديد في منزل العلاقات وهذا ما يدفعك له وضعك الفلكي اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

الروابط العاطفية والأسرية تتوطد اليوم إذا كنت تتعامل بعدل مع الأحباب والأخوة.

حظك اليوم برج السرطان 29-7-2022 على الصعيد المهني

يدفعك الوضع الفلكي لدراسة أمور مهنية ومالية وعليك أن تعتني بحساباتك تجنبا للخسائر.. فالقمر الجديد في منزلك الثاني.

حظك اليوم برج السرطان 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تتأنى في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 29-7-2022 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد ببرجك ويمنحك ذلك نظرة ثاقبة وتعرف كيف تتحرك بحرفية وتهرب بلطف ودهاء من السيطرة عليك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تشع حضورا وتعبر عن نفسك بسهولة ويضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتماماتهم.. وهذا ما يدفعك إليه القمر الجديد في برجك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء 29-7-2022 على الصعيد المهني

تميل للاسترخاء والتكاسل.. فيجب أن تنظم جهودك ولا تتحامل على نفسك وخطط في صمت، وانتبه لحقوقك.. فالقمر الجديد بمنزل الصحة.

حظك اليوم برج العذراء 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للانعزال قليلا، ويساعدك ذلك على مراجعة نفسك ومواقفك.

حظك اليوم برج الميزان 29-7-2022 على الصعيد المهني

قد تلتقى اليوم بمن يدعم خطواتك من رؤساء بالعمل أو زملاء مخلصين، فقط انتبه لحقوقك.. فالقمر الجديد في منزل المشروعات.

حظك اليوم برج الميزان 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل الأصدقاء يعدانك بأجواء حيوية، وقد تساعدك الظروف على التألق والظهور.

حظك اليوم برج العقرب 29-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك غير مستقر مزاجيا، وعليك اليوم أن تقاوم ذلك وحاول أن ترتب أفكارك وأعمالك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر الجديد لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم برج القوس 29-7-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل الحظ يمنحك الفرص وقد يفتح المجال أمامك لترتيب سفر أو قضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج القوس 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك سحرا... تجذب إليك الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الجدي 29-7-2022 على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل المدخرات.. تزدهر مواهبك الحسابية وقدرتك على التخطيط وقد تتخذ قرارات موفقة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وبمن حولك.

حظك اليوم برج الدلو 29-7-2022 على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمواجهة برجك.. انتبه لحقوقك واحم نفسك، كن حذرا ولبقا وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم برج الدلو 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مواجهة برجك يجعلك اليوم راغبا في التمرد على كل ما يكبل حركتك ومشاعرك.

حظك اليوم برج الحوت 29-7-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر الجديد في منزل العمل يمدك بالنشاط وبكل الإصرار على تنظيم جهودك وأولوياتك في شئونك المهنية.

حظك اليوم برج الحوت 29-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ داعمان ويمنحانك سحرا ويساعدانك على الصمود، وتحسن التصرف.