توزيع درجات الثانوية الأزهرية أدبي 2022 لجميع المواد قبل مؤتمر إعلان النتيجة

يبحث العديد من أولياء أمور الطلاب عن توزيع درجات الثانوية الأزهرية أدبي 2022 خاصة أنّه يتبقي ساعات قليلة على الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي، يعقده الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ويكشف خلاله نسب النجاح وأسماء العشرة الأوائل في الشعب العلمية والأدبية والإسلامية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية توزيع درجات الثانوية الأزهرية أدبي 2022 في جميع المواد لطلاب الشعبة الأدبية، والتي تشكل نسبة 100%، ويتم على أساسها معرفة النسبة المئوية لكل طالب ومعرفة الحد الأدنى للتنسيق بكليات جامعة الأزهر.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية أدبي 2022

ويأتي توزيع درجات الثانوية الأزهرية أدبي 2022 في المواد الشرعية لطلاب القسم الأدبي بداية من مادة القرآن الكريم وتنقسم إلى 30 درجة تحريرية و10 درجات شفوية بإجمالي 40 درجة، ثم بعد ذلك الفقه 40 درجة، والتفسير 40 درجة والتوحيد 40 درجة، والحديث التحريريي 40 والشفوي 10 درجات بإجمالي 50 درجة، ويكون إجمالي مجموع درجات المواد الدينية للشعبة الأدبية 210 درجات.

وعند الحديث عن توزيع درجات الثانوية الأزهرية أدبي 2022 فإن تقسيم درجات المواد العربية يكون بواقع النحو 40 درجة والصرف 40 درجة، والإنشاء 40 درجة والبلاغة 40 درجة ثم الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

مجموع المواد الثقافية لشعبة الأدبية

وحول مجموع الثانوية الأزهرية أدبي وتوزيع درجات المواد الثقافية تكون درجات اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة واللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، والتاريخ 40 درجة والجغرافيا 40 درجة والمنطق الحديث 40 درجة.

المجموع الكلي للمواد

وفي النهاية يكون مجموع المواد الثقافية يساوي 220 درجة، وعند جمع الفئات الثلاث يصبح المجموع الكلي لدرجات طالب الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية 630 درجة، والنهاية الصغري للمواد 315 درجة.

139 ألف طالب في انتظار إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وكان 139 ألف طالب وطالبة قد أدوا في مختلف الأقسام امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، من بينهم 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، بينما كان عدد طلاب الثانوية الأزهرية في شعبة العلوم الإسلامية 143 طالبًا، بالإضافة إلى 539 طالبًا من معاهد البعوث الإسلامية، كانوا قد أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 في 605 لجان امتحانية.