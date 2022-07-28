مصرع ربة منزل أشعلت النيران في نفسها بسبب مصاريف البيت بالعمرانية

أنهت ربة منزل حياتها بإشعال النيران في نفسها داخل منزلها في العمرانية بسبب خلافات زوجية على مصاريف البيت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارا من أحد المستشفيات بالجيزة بوفاة ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق في مناطق متفرقة من الجسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «صابرين م ح م» في العقد الرابع من العمر، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أن خلافا وقع بين المتوفاة وزوجها على مصاريف البيت، وأضافت التحريات أن المتوفاة اشترت مواد بترولية وأشعلت النيران في نفسها في مدخل العقار.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى للعلاج، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء العلاج، وباستدعاء الزوج أقر بصحة التحريات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.