التصريح بدفن جثة سيدة توفيت متأثرة بصعق كهربائي في منزلها

صرحت جهات التحقيق في بني سويف، بدفن جثة ربة منزل، توفيت على إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، بعزبة أحمد طاهر، التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، حيث جرى نقلها جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفنها عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

بلاغ بوفاة ربة منزل صعقا بالكهرباء في بني سويف

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر جثة هامدة، وادعاء إصابتها بصعق كهربائي بمنزل أسرتها بعزبة أحمد طاهر، التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، حيث جرى التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل وفاة ربة منزل صعقا بالكهرباء في بني سويف

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة الفشن وسؤال أهلية المتوفية أنها تدعى «أسماء. أ» 27 عامًا، مقيمة بعزبة أحمد طاهر، التابعة لمركز الفشن، وأنها تعرضت لصعق كهربائي من أحد أسلاك ثلاجة المنزل ما أدى لإصابتها بصدمة كهربائية تسببت في وفاتها، وجرى نقلها جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي، في محاولة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث طلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكذلك استدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.