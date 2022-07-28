مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف بالغربية

لقيت ربة منزل بقرية شوبر، مركز طنطا، مصرعها، فيما أصيب زوجها في حادث سير سيارة ملاكي، كانا يستقلاها، واختلت عجلة القيادة في يد الزوج، ما أسفر عن انقلابها في مصرف شوبر.

ندب الطبيب الشرعي

وتم انتشال الجثة والمصاب، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والزوج إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية اخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ملاكي في مياة مصرف قرية شوبر دائرة مركز طنطا، وتم استخراجهما من المياه ونقلهما بسيارة الإسعاف للمستشفى.

سقوط السيارة في المصرف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، في مركز شرطة طنطا، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن السيارة الملاكي كان يستقلها رجل وزوجته، وأثناء توجههما إلى مدينة طنطا، اختلت عجلة في يد الزوج، بسبب السرعة الزائدة، وسقطت في المصرف، ما أسفر عن مصرع زوجته، وإصابته بكسور وكدمات وتم استخراج الجثة والمصاب ونقلهما بسيارة الإسعاف للمستشفى، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم استخراج السيارة من مياه المصرف.

وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ووجود شبهة جنائية في حادث السير من عدمه.