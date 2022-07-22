مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزلها في ظروف غامضة بالصف

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض مصرع ربة منزل، سقطت من شرفه منزلها في ظروف غامضة بالصف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة لمنزل السيدة المتوفية، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة، استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الصف، إخطارا من أحد المستشفيات بوفاه ربة منزل بإدعاء السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «شيماء. أ. أ. أ» 29 سنة ومقيمة بمركز شرطة الصف، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات، عن سقوط السيدة من شرفة منزلها بدائرة مركز الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة مجهولة لـ مسن بجوار مسجد السيدة زينب

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف هوية مسن عثر على جثته بجوار مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وكشفت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاه، ورجحت التحريات، بأن سبب الوفاة مرضي بسبب كبر سن المتوفى.