التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2022.. متاحة للذكور والإناث

يبحث العديد من الطلاب الخريجين والحاصلين على المؤهلات الجامعية سواء الذكور أو الإناث خلال الفترة الحالية عن التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2022، بعدما أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كل تفاصيل قبول دفعة جديدة من الخريجين والحاصلين على مؤهلات جامعية، لذا تستعرض «الوطن» كل التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين، بالإضافة إلى شروط القبول.

التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2022

وأوضحت وزارة الداخلية أن كل التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2022، وهي من كليات الطب البشري، والعلوم الطبية المساعدة، والعلاج الطبيعي، وطب أسنان وصيدلة، وصيدلة إكلينيكية، وطبي بيطري، وتمريض، والهندسة «نظام 5 سنوات»، ونظام المعلومات والحاسبات «نظام 4 سنوات»، وفنون تطبيقية، واقتصاد وعلوم سياسية، وسياحة وفنادق، وعلوم، وتربية رياضية، وتربية نوعية، وزراعة، وإعلام، وآداب، خدمة اجتماعية، وتجارة، وألسن.

وتختلف بين الكليات حسب المؤهلات المطلوبة، والتخصصات، النوع ما بين ذكر أو أنثى: كما هو موضح في الجداول الآتية:

شروط القبول للضباط المتخصصين 2022

كما كشفت وزارة الداخلية أيضا كل الشروط التي يجب توافرها لجميع الحاصلين على المؤهلات العليا من أجل القبول بكلية الشرطة كضابط متخصص، وهي كالتالي:

1 - للذكور لا يجب أن يقل طول القامة عن 165 سم، ولا يقل للإناث عن 170 سم.

2 - لا تقل درجة الإبصار في العينين عن النصف، ومتاح الكشف بالنظارة.

3 - ينبغي على الجميع اجتياز الكشف الطبي المتقدم والذي يتم إجراءه من جانب اللجنة الطبية المختصة.

4 - مجموع الدرجات في اختبار اللياقة البدنية لا يجب أن يقل عن نسبة 40% من إجمالي مجموع الدرجات.

5 - لمن حاصل على البكالريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما لا يجب أن يزيد السن عن 28 عاماً، أما من حاصل على درجة الماجيستير لا يزيد عن 30 عاماً، ودرجة الدكتوراة لا يزيد عن 35 عاماً وما يعادلها.

6 - لا يجب أن يكون قد مضى على حصول المتقدم على المؤهل الجامعي أكثر من عامين.