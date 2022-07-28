3 فئات ممنوعة من أخذ عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا.. منها المرضعات

حدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الفئات الممنوعة من الحصول على عقار «مولنوبيرافير» المضاد لفيروس كورونا، قائلا إنه غير مصرح باستخدام العقار للحوامل والمرضعات والأطفال من 12 حتى 18 عاما، موضحا أن تجاربه السريرية لم تجر على هذه الفئات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يمكنهم الحصول على العقار، بالإضافة إلى الحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الحالات شديدة الخطورة يجب العزل داخل المستشفيات المخصصة لتلقي الرعاية الصحية الكاملة تحت إشراف الطاقم الطبي نظرا لخطورة الحالة.

أماكن تواجد عقار «مولنوبيرافير»

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عقار «مولنوبيرافير» المضاد لفيروس كورونا متوافر داخل المستشفيات الحكومية مجانا، وداخل الصيدليات الإسعاف بأسعار رمزية، موضحا أن العقار عبارة عن كبسولات تؤخذ صباحا ومساء، وفقا لوصف الطبيب المشرف على الحالة، لافتا إلى أن الكبسولات تؤخذ من 5 لـ6 أيام على الأقل.

حالات كورونا في مصر

وأوضح أن حالات مصابي كورونا في مصر بسيطة ومتوسطة، و95% منها مصابة بمتحور «أوميكرون» أو فرعياته، وأعراضها تشبه نزلات البرد، وعلى المواطنين فور الاشتباه عزل أنفسهم بشكل تلقائي والاتصال بالوزارة على الخط الخاص بالعزل المنزلي واتباع الإجراءات اللازمة للعزل الخاص بمصابي فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، والحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في مصر.