أعراض كورونا الجديدة 2022.. «الصحة» توضح الأكثر شيوعا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أعراض كورونا الجديدة، وقال «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعراض كورونا الجديدة 2022 تبدأ بالتهاب الحلق، والصداع، وانسداد الأنف والسعال، والسعال مع البلغم، وصوت أجش وفقا لآخر إحصائيات تمت من خلال تطبيق«zoe»، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الأعراض هي أعراض فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، ولكن تغيرت أو تختلف ظهور الأعراض من شخص إلى آخر وفقا للجهاز المناعي المتعلق به.

أعراض كورونا الجديدة 2022

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه على المواطنين في حال الاشتباه في أي عرض من الأعراض ضرورة طلب الرعاية الصحية أو الذهاب إلى مستشفيات الصدر والعباسية والتأكد من الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، مؤكدا أن جميع المستشفيات مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال كل الحالات المرضية المتعلقة بفيروس كورونا أو غيره من الأمراض الأخرى.

الفرق الطبية تشخص كورونا في غضون 15 دقيقة

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن الفرق الطبية اختلفت طرق تشخيصها للفيروس من اللحظة الأولى لجائحة فيروس كورونا، مؤكدا أنهم لهم القدرة على تشخيص فيروس كورونا في غضون ربع ساعة وأقل، وعلى المواطنين طلب الرعاية الصحية دون الشعور بالقلق أو التخوف.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع إصابات كورونا مجددا، بعد استمرار انخفاض دام على مدار شهرين متتاليين، ورفعت الوزارة أعلى معدلات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وعن البيان المتعلق بإحصائيات كورونا، من حيث الوفيات والإصابات ومعدلات الشفاء، قررت وزارة الصحة والسكان استمرار عدم صدوره لحين إشعار آخر أو حدوث أي طارئ يستدعي إصداره مجددا.