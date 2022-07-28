«الصحة» تقدم 4 نصائح بسيطة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا

تقدم وزارة الصحة والسكان، روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن هناك 4 عادات بسيطة تعمل على حماية المواطنين من عدوي فيروس كورونا وباقي الأمراض، لافتة الى أنها تبدء بضرورة تغطية الفم والأنف بالمنديل.

4 عادات بسيطة تقي من خطر الإصابة بفيروس كورونا

وشددت على أنه لا بد من وضع المنديل المستخدم فى سلة المهملات، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن لديك منديلا يمكن أن تسعل أو تعطس على الكم العلوي أو الكوع وليس على اليدين، مؤكدة ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام معقم اليد.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه على المواطنين الحصول على لقاحات كورونا؛ لأنها الأداة الوحيدة للنجاة من وفيات كورونا، مشيرة الى أنه لا داعي من الخوف أو القلق؛ إذ أن جميع اللقاحات متوافرة داخل جميع مراكز تلقي لقاح كورونا أو الوحدات الصحية، ولا يوجد أي نواقص.

متلازمة ما بعد كورونا

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاحات تعمل على تخفيف شدة الأعراض في حال التعرض للإصابة بالفيروس، بالإضافة الى أنها تقي من متلازمة ما بعد كورونا التى تصيب 30% من متعافي الفيروس.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105، لتلقي التساؤلات والاستفسارات كافة، والرد عليها من مصادرها الرسمية، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي.