كيف أنهت الدولة معاناة العلاج الطبيعي في 7 محافظات؟.. متحدث الصحة يجيب

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه في ظل جهود الوزارة لرفع كفاءة منظومة الخدمة الصحية، وتنويع معايير تقديمها، تم افتتاح وتطوير 25 مركزا للعلاج الطبيعي والتأهيل في 7 محافظات، هي: المنوفية والدقهلية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحر الأحمر والبحيرة.

مركز متخصص لعلاج الأطفال أصحاب الهمم

أضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن وحدة شربين بمحافظة الدقهلية، متخصصة في التعامل مع الأطفال من ذوي الهمم، لافتًا إلى أن العلاج الطبيعي، يستغرق وقت طويل، حيث تمتد فترة العلاج إلى أشهر، وأحيانًا إلى سنوات، ما يعظم أهمية وجود مراكز توفر العلاج طويل الأمد، لمساعدة الأهل في معالجة أطفالهم من مرضى الشلل الدماغي ومرضى الأمراض العصبية، التي تحتاج إلى علاج طبيعي مستدام.

تخفيف معاناة السفر على المرضى

أوضح متحدث الصحة، أن المراكز الجديدة خففت على الأهل والأطفال المرضى، مشقة ومعاناة السفر إلى المراكز المتخصصة في العاصمة، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية، وسعي الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، لتوسيع أماكن تقديم الخدمة، وتقريبها للمواطنين لتخفيف عبء السفر على المواطنين.